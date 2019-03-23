Павелко: Мораєс не поїхав з України, коли почалась війна

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував отримання громадянства Жуніором Мораєсом.

"Мораєс – гравець українського футболу, який разом з сім'єю живе в Україні. Він не поїхав з країни в той момент, коли почалася війна. На його місці багато хто міг передумати і виїхати, вивезти сім'ю в більш спокійне місце.

Мораєс прокоментував дебют за збірну України

Більш того, існують приклади, коли українці їдуть в країну-агресор і не відчувають за цим ніякої моральної відповідальності. Це показовий момент, що хлопець залишився в Україні, показує прекрасну гру і прийняв українське громадянство. Він дуже емоційно до цього підходив", – сказав Павелко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Португалія – Україна: Мораєс дебютував за національну команду

Нагадаємо, Мораєс отримав українське громадянство 15 березня, а вже через 4 дні отримав виклик до національної команди. Вчора нападник дебютував за збірну України.