"Наша ціль, щоб матчі збірної були доступними для всіх наших глядачів. УПЛ – це їхнє питання і клубів. Матчі збірної завжди повинні показувати у вільному доступі. Це наша основна позиція.

"Сиділи до другої ночі": Кварцяний розповів, чому Ребров таки не очолив збірну України і як голосували за Петракова

Хоча навіть матчі збірної – це права УЄФА, які ми передаємо на цілий рік. УЄФА зобов'язує дотримуватись багатьох речей. Це велике маркетингове питання, яке варте окремого інтерв'ю", – сказав Павелко в ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, права на показ матчів збірної належать медіагрупі "України". Керівництво холдингу вирішило показувати товариський поєдинок "синьо-жовтих" проти Болгарії у прямому ефірі виключно на платних телеканалах.

Похмілля чемпіонів Європи, фіаско Роналду, несподіванка з Альбіону загрожує Україні – ревю європейського відбору на ЧС