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Павелко: Київські вболівальники зачекалися на збірну України

15:34 165 Читать на русском
Павелко: Київські вболівальники зачекалися на збірну України
Андрій Павелко / Фото: ФФУ

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував рішення провести матч кваліфікації Євро-2020 Україна – Португалія в Києві, на НСК Олімпійський.

"Матч Україна – Португалія відбудеться в Києві, на стадіоні Олімпійський.

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Я вважаю, що київські вболівальники зачекалися на збірну. Хотів би подякувати їм за терпіння.

Найбільший стадіон, найщиріша публіка, яку збирає стадіон Олімпійський. Це повинні бути найбільші можливості для кожного вболівальника", – сказав павелко в ефірі "Футбол News".

Теги
Україна Україна Андрій Павелко Збірна України
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