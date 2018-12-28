Павелко: Кандидатура Ротаня узгоджена з Шевченком

Президент ФФУ прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера молодіжної збірної України.

"Звичайно, кандидатура Руслана Ротаня узгоджена з Андрієм Шевченком.

Ротань – головний тренер збірної України U-21

В першу чергу, коли комітет розглядав кандидатури, однією з основних вимог була сумісність і системність роботи між молодіжною командою і національною збірною", – сказав Павелко в ефірі "Футбол News".

Нагадаємо, учора Руслан Ротань був призначений головним тренером молодіжної збірної України.

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