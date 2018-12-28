toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Павелко: Кандидатура Ротаня узгоджена з Шевченком

13:16 87 Читать на русском
Павелко: Кандидатура Ротаня узгоджена з Шевченком
Андрій Шевченко та Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Президент ФФУ прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера молодіжної збірної України.

"Звичайно, кандидатура Руслана Ротаня узгоджена з Андрієм Шевченком.

Ротань – головний тренер збірної України U-21

В першу чергу, коли комітет розглядав кандидатури, однією з основних вимог була сумісність і системність роботи між молодіжною командою і національною збірною", – сказав Павелко в ефірі "Футбол News".

Нагадаємо, учора Руслан Ротань був призначений головним тренером молодіжної збірної України.

Він їхав в Арсенал підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя

Теги
Андрій Павелко Збірна України Україна U-21 Україна U-21 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Руслан Ротань Руслан Ротань
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
5
хв
Ювентус
13:30
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук