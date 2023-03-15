"Події, які зараз слідчі Нацполіції розслідують у справі будівництва заводу з виробництва штучної футбольної трави, мали місце в той період, коли Андрій Павелко був народним депутатом України.

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Відповідно, за законом, підслідність у цьому проваджені має бути визначена за НАБУ. Так і було, починаючи з 2018 року. НАБУ тоді розслідувало це провадження майже три роки. У 2020 році детективи передали цю справу до Нацполіції з однієї виключної причини – підозри на адресу підслідної їм особи – власне, Павелка, – після всіх міжнародно-правових процесуальних заходів не знайшли свого підтвердження.

Але зараз ми бачимо, що прокурори знову адресують свої підозри керівнику УАФ. Тобто, виникає пряма підслідність НАБУ. Ця ініціатива передачі справи виходить від самого Андрія Павелка. Якщо прокурорам та Нацполіції нема чого приховувати, якщо вони упевнені в обгрунтованості своїх доводів, якщо спираються на якісь нововиявлені обставини, то, думаю, вони повинні всіляко вітати таку ініціативу. А задовольнити це клопотання їх фактично зобов'язує закон", – сказав адвокат УАФ Денис Бугай у коментарі Delo.ua.

Нагадаємо, прокурори намагалися відсторонити очільника УАФ від займаної посади, проте їм це не вдалося. Суд першої інстанції хоч і задовольнив клопотання прокурорів, постановив, що воно не набуває законної сили до рішення апеляції.

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