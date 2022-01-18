"Були різні варіанти для тренувального збору. Тренерський штаб обрав готуватися в Україні. Ми готували варіант підготовки на базі Манчестер Сіті. А також інші – в Шотландії, Франції. Через "Омікрон" є ризики потрапити в ковідні історії.

Збірна України планує готуватися до матчу з Шотландією на базі Шахтаря

У тренерського штабу є чітке бажання відпрацювати період підготовки до цих матчів. Є бажання обов'язково зробити відкрите тренування для наших уболівальників перед поїздкою до Шотландії. Ми повністю підтримуємо тренерський штаб. Розширений список гравців заздалегідь поданий на отримання британських віз", – сказав Павелко в ефірі ТК Футбол.

Збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

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