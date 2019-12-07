toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Франція – Україна: Павелко анонсував домовленість з чемпіонами світу щодо спарингу

15:22 22 Читать на русском
Франція – Україна: Павелко анонсував домовленість з чемпіонами світу щодо спарингу
Збірна України / Reuters

Президент УАФ Андрій Павелко поділився деталями можливого товариського поєдинку збірної України з Францією.

"Є попередня домовленість з Французькою футбольною федерацією щодо проведення 27 березня зустрічі Франція – Україна в Парижі на арені Стад де Франс.

Збірна України проведе товариські зустрічі з Францією та Польщею у 2020 році

Остаточно питання вирішиться з підписанням угоди на наступному тижні", – написав Павелко на своїй офіційній Facebook-сторінці.

Раніше повідомлялось, що збірна України домовилась із Польщею та Францією щодо спарингів. Поляки підтвердили поєдинок, тоді як Французька федерація футболу ще не надала відповіді.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

blog_ava
Голкіпер "привіз" дивовижний гол у власні ворота – курйозне відео з чемпіонату Румунії
11:27
1750
Теги
Товариські матчі Євро-2020 Товариські матчі Франція Франція Україна Україна Андрій Павелко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Тете всерйоз зацікавив Баварію, – ЗМІ
    Україна — 11:412158 Тете всерйоз зацікавив Баварію, – ЗМІ
31
хв
Аталанта
16:00
Верона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук