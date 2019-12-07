Франція – Україна: Павелко анонсував домовленість з чемпіонами світу щодо спарингу

Ліга чемпіонів — 13:07 1652
-
Мессі дебютував за Барселону в Лізі чемпіонів 15 років тому – ексклюзивні кадри з Донецька
-
Золоті 60-ті і сива давнина: покалічена зірка Реала, футбол під наглядом Гітлера та ще 28 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 2952
-
Тете всерйоз зацікавив Баварію, – ЗМІУкраїна — 11:41 2158
-
Шахтар – Динамо: арбітр скандального матчу зв'язався з поліцією у справі щодо расистського скандалуУкраїна — 10:09 3128
-
Олександрія – Ворскла, Колос – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛУкраїна — 08:00 421