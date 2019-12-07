Франція – Україна: Павелко анонсував домовленість з чемпіонами світу щодо спарингу

Президент УАФ Андрій Павелко поділився деталями можливого товариського поєдинку збірної України з Францією.

"Є попередня домовленість з Французькою футбольною федерацією щодо проведення 27 березня зустрічі Франція – Україна в Парижі на арені Стад де Франс.

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Остаточно питання вирішиться з підписанням угоди на наступному тижні", – написав Павелко на своїй офіційній Facebook-сторінці.

Раніше повідомлялось, що збірна України домовилась із Польщею та Францією щодо спарингів. Поляки підтвердили поєдинок, тоді як Французька федерація футболу ще не надала відповіді.

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