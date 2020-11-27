"Ми навіть не будемо це обговорювати. Необхідність дограти турніри, чемпіонати підштовхують УЄФА до таких швидких рішень. Ми будемо відстоювати до кінця інтереси нашої збірної і країни. У КАС буде гостра дискусія, хоч він і розташований у Швейцарії. Ми будемо опонувати швейцарським колегам.

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У нас дуже багато аргументів, це підтверджують наші юристи. Ви бачили реакцію швейцарських журналістів та вболівальників на це рішення. Для них самих було дивно, як команда, яка жодного разу не виграла в році, зберегла місце в елітному дивізіоні.

Це все до питання про те, чи може перебивати медичний протокол УЄФА лікар кантону, який вирішив ситуацію так. А в сусідньому кантоні Базелі міг вирішити інакше, відсторонивши і команду Швейцарії, де теж були позитивні тести", – зазначив Павелко у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, збірній України присудили технічну поразку за матч зі швейцарцями, яка залишить підопічних Шевченка без місця у дивізіоні А Ліги націй.

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