Павелко: Для вболівальників Швейцарії дивно, як команда, яка жодного разу не перемогла за рік, залишилась в еліті ЛН
Президент УАФ Андрій Павелко пригадав реакцію швейцарських вболівальників та журналістів на рішення УЄФА щодо технічної поразки збірної України.
"Ми навіть не будемо це обговорювати. Необхідність дограти турніри, чемпіонати підштовхують УЄФА до таких швидких рішень. Ми будемо відстоювати до кінця інтереси нашої збірної і країни. У КАС буде гостра дискусія, хоч він і розташований у Швейцарії. Ми будемо опонувати швейцарським колегам.
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У нас дуже багато аргументів, це підтверджують наші юристи. Ви бачили реакцію швейцарських журналістів та вболівальників на це рішення. Для них самих було дивно, як команда, яка жодного разу не виграла в році, зберегла місце в елітному дивізіоні.
Це все до питання про те, чи може перебивати медичний протокол УЄФА лікар кантону, який вирішив ситуацію так. А в сусідньому кантоні Базелі міг вирішити інакше, відсторонивши і команду Швейцарії, де теж були позитивні тести", – зазначив Павелко у коментарі Денисов Time.
Нагадаємо, збірній України присудили технічну поразку за матч зі швейцарцями, яка залишить підопічних Шевченка без місця у дивізіоні А Ліги націй.
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