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Павелко: Деяким фігурантам справи договірних матчів вже висунуті підозри

19 червня 14:05 243 Читать на русском
Павелко: Деяким фігурантам справи договірних матчів вже висунуті підозри
Андрій Павелко / Фото УНІАН

Президент ФФУ Андрій Павелко розповів, на якій стадії розслідування справи договірних матчів.

"На скільки я проінформований зараз вже декільком учасникам цих розслідувань надано підозри правоохоронними органами. Зараз відповідно до процесуальних дій йдуть обшуки, допити і ми домовились, що найближчим часом матимемо змогу і нам нададуть перелік тих клубів, гравців, агентів, тренерів та арбітрів, які знаходяться під слідством.

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Кожен, кого буде передано до наших спортивних дисциплінарних органів буде покараний відповідно до кодексу, а по карному кодексу – тут вже правоохоронні органи будуть доводити у судах і виносити вирок тим, хто цим займався і були задіяні у корупційних схемах у українському футболі", – цитує Павелка Footballhub.

Теги
Андрій Павелко Договірні матчі
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