"Після засідання суду Павелко організував збори УАФ, де розпочалася робота над заявкою України на ЧС-2030. Павелко чіпляється за цей форум як за свою останню соломинку. Йому важливо асоціювати себе з чемпіонатом світу, що саме він його привіз до України і його не можна усувати з посади.

"Від керівництва УАФ починається шантаж щодо ЧС-2030": Циганик розніс Павелка і Ко за корупцію і схеми

На мій погляд, головна помилка Павелка у тому, що за весь цей час судових розглядів він так і не вийшов у публічний простір. Рупор УАФ та його особистий – це Facebook. Це єдине ЗМІ, з якого ми розуміємо, що відбувається у голові у Павелка", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після багаторічних натяків на правопорушення Павелка і Ко, зокрема у справі зі штучними полями, правоохоронці нарешті взялись за президента УАФ на повну. Він та генеральний секретар організації Юрій Запісоцький вже отримали 2 місяці арешту, але вийшли під заставу у майже 20 мільйонів гривень. Тепер Павелко намагається заручитись підтримкою ФІФА та УЄФА, натякаючи на втручання держави у його роботу.

Приватний пляж, позолочені меблі та гардероб для 100 пар взуття – з'явилось відео обшуку у помешканні Павелка