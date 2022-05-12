"Збірна України підтримала ініціативу президента України Володимира Зеленського U24 і здобула таку бажану першу у 2022 році перемогу. Окрім тренувального завдання для команди Олександра Петракова, виконана у поєдинку проти Борусії й важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини, організований главою держави на платформі U24.

Перфоманс Мудрика у дебюті за збірну у відеоогляді поєдинку Борусія М – Україна – 1:2

Нагадаю, що гроші за квитки у цьому та наступних контрольних матчах будуть спрямовані у фонд U24. На відновлення нашої держави будуть перераховані й кошти, які ми отримаємо за продаж на аукціоні особливих футболок, в яких збірна виступатиме у всіх матчах в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022.

Матч Борусія – Україна став першим за сім років поєдинком "синьо-жовтих", який переглянув не на стадіоні, а в трансляції. Тому лише подумки був разом з тисячами наших земляків і громадянами інших країн, які прийшли на стадіон Борусія-Парк вболівати за команду Олександра Петракова і всю Україну.

Дякую всім вболівальникам, а насамперед нашим воїнам, які теж дивилися трансляцію і переживали за улюблену команду, за потужну підтримку і єдність. Дякую футболістам і тренерському штабу Олександра Васильовича за прекрасний поєдинок. З перемогою. Слава Героям! Слава Україні!" – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Борусія М – Україна: Мудрик та інший сенсаційний дебютант дають перемогу – мільйони для українців і ложечка дьогтю