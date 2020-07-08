Павелко анонсував реконструкцію стадіону Кривбаса – на арені хочуть прийняти фінал Кубка та матч збірної України

Очільник УАФ побував з робочим візитом у Дніпропетровській області та розповів про плани відновлення футбольної інфрастуктури.

Андрій Павелко зустрівся з керівником Дніпропетровської ОДА Олександром Бондаренком. Предметом розмови стали питання розвитку спорту та спортивної інфраструктури регіону. Також очільник УАФ анонсував початок реконструкції стадіону в Кривому Розі, на якому раніше виступав Кривбас.

"Напередодні зустрічі з керівником Дніпропетровської ОДА я відвідав ще два спортивні об’єкти області. Стадіон "Металург" в центрі Новомосковська, який зараз в процесі реконструкції. На жаль, через пандемію темп виконання робіт суттєво знизився. Але сподіваюсь, що і тут найближчим часом постане сучасне футбольне поле, де матимуть змогу тренуватися вихованці місцевих ДЮСШ та проводити матчі міський клуб Металург.

Кривбас може повернутись на футбольну карту України – Зеленський розпорядився реанімувати клуб

Тезкою цієї арени є стадіон в Кривому Розі – це домівка ФК Кривбас, який має давню і славну історію, а нещодавно, за ініціативи Глави держави Володимира Зеленського отримав шанс на відродження професіонального статусу клубу. Проте, як і клуб, стадіон Металург зараз потребує серйозної підтримки.

Повністю підтримав ініціативу депутатів залишити цю арену багатофункціональною. Та водночас оновлений стадіон повинен відповідати усім нормам УЄФА і мати змогу прийняти один з фіналів Кубка України та матч національної збірної. Це також є однією з наших цілей. Олександр Вікторович запевнив, що до кінця серпня буде готовий проект реконструкції.

Заручившись підтримкою Олександра Бондаренка, можу сказати, що комплексна реконструкція цієї арени та інших об’єктів розпочнеться найближчим часом, що стане таким довгоочікуваним ковтком свіжого повітря для футболу Кривого Рогу, Новомосковська та спортсменів всієї Дніпропетровщини", – написав Павелко в Facebook.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу