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Павелко анонсував будівництво бази для збірних України

16:50 666 Читать на русском
Павелко анонсував будівництво бази для збірних України
Андрій Павелко / УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про плани будівництва бази для молодіжних та національної збірної України у селі Княжичі Київської області.

"Уже в травні ми презентуємо проект робіт з будівництва в Княжичах бази для молодіжної та національної збірних України, куди будуть прагнути кожен хлопчисько і кожна дівчинка. Адже це мрія кожного з них. І на цей проект ми покладаємо великі надії", – цитує Павелка Footboom.

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Цікаво, що ідея будівництва бази для збірних не нова. Ще за часів президентства Григорія Суркіса були виділені гроші на будівництво тренувальних полів в Гореничах, однак реалізувати проект тоді не вдалось.

Окрім цього, попередник Андрія Павелка Анатолій Коньков також зазначав про важливість бази для збірних України, проте далі розмов справа не пішла.

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