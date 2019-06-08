Павелко – про перемогу України над Сербією: Заради таких емоцій варто жити і любити футбол

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував перемогу збірної України над Сербією у 3-у кваліфікаційному раунді до Євро-2020.

"В першу чергу, хочу відзначити нашого 12-го гравця. Вболівальники до останньої хвилини вели команду вперед, давали свою неймовірну енергетику. Це дійсно фантастика. Заради таких емоцій варто жити і любити футбол.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої

Я зайшов в роздягальню збірної. В очах наших хлопців можна побачити емоції, але обстановка дуже спокійна. І мені це сподобалося. Всі розуміють, що наступна зустріч з Люксембургом буде дуже важливою.

Зіграти з Португалією у Львові? Буквально тільки що мене про це запитували місцеві вболівальники. Але ми повинні бути чесними і перед киянами, які зачекалися матчів збірної. Потрібно в кожному нашому місті ділитися подібними емоціями. Але найважливіші, найвідповідальніші поєдинки повинні бути тільки у Львові", – цитує Павелка Terrikon.com.

"Зустріч потужності та безсилля". Сербські ЗМІ визнають логічність своєї ганьби, але обурені поведінкою Арени Львів