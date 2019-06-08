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Павелко – про перемогу України над Сербією: Заради таких емоцій варто жити і любити футбол

09:53 464 Читать на русском
Павелко – про перемогу України над Сербією: Заради таких емоцій варто жити і любити футбол
Андрій Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував перемогу збірної України над Сербією у 3-у кваліфікаційному раунді до Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"В першу чергу, хочу відзначити нашого 12-го гравця. Вболівальники до останньої хвилини вели команду вперед, давали свою неймовірну енергетику. Це дійсно фантастика. Заради таких емоцій варто жити і любити футбол.

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Я зайшов в роздягальню збірної. В очах наших хлопців можна побачити емоції, але обстановка дуже спокійна. І мені це сподобалося. Всі розуміють, що наступна зустріч з Люксембургом буде дуже важливою.

Зіграти з Португалією у Львові? Буквально тільки що мене про це запитували місцеві вболівальники. Але ми повинні бути чесними і перед киянами, які зачекалися матчів збірної. Потрібно в кожному нашому місті ділитися подібними емоціями. Але найважливіші, найвідповідальніші поєдинки повинні бути тільки у Львові", – цитує Павелка Terrikon.com.

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blog_ava
Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Україна - Сербія Україна Україна Євро-2020 Андрій Павелко Збірна України
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