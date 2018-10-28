Павелко – про непрозорість українських клубів: Хтось належно не платить військовий збір, але одягає футболки "Герой АТО"

Президент ФФУ Андрій Павелко знову висловився щодо використання деякими українськими клубами непрозорих фінансових схем та офшорів.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в п'ятницю, відповідаючи на питання, в якому згадувалися його слова кількамісячної давнини, коли Павелко розповідав, що один з клубів УПЛ хотів записати в атестат свого партнера з назвою, де фігурує ім'я клубу та Кіпр.

"Хто найбільше кричить про офшори, той, напевно, за це найбільше і переживає.

ФФУ звинуватили у виведенні 1 мільйона доларів через офшори – Павелко вже прокоментував інформацію

Пам'ятаєте, у нас була проблема з атестацією чернігівської Десни. Ну не може бути, що в структурі професійного клубу вказані і сплачуються податки і зарплати менше, ніж може бути гравців в клубі. Такого не буває, і це незрозуміло ні для УЄФА, ні для ФІФА. Ми розуміємо, що важкі часи, що потрібно підтримувати клуби, так, потрібно десь шукати компроміс. Але компроміс з людьми, які мають "національне значення", відповідальність за майбутні покоління, за ДЮСШ, за бюджети всіх рівнів.

Тому що з цих бюджетів сплачуються податки місту, який представляє цей клуб, сплачуються податки країні, військовий збір. Можна говорити багато про патріотизм. Але десь я читав останню інформацію, що приблизно рівні клуби, ну, може, там трохи є різниця, тільки одні платять військовий збір 30 млн грн, інші – 800 тисяч грн. У 40 разів менше! Але при цьому одягають футболки "Герой АТО". Так заплатіть гроші і за ці гроші ми підтримаємо наших ветеранів і наших героїв. Не треба піаритися! Заплатіть ті гроші, ну хай не 30 млн, не 20 млн, 10 млн грн, але не 800 тисяч. Це просто блюзнірство! Це різниця в стандартах, і це називається підміна понять", – зазначив президент ФФУ.

Павелко впевнений, що рано чи пізно всі схеми з використанням офшорних структур будуть розкриті та стануть відомі широкому загалу.

"Є якась консолідована звітність, все одно ці цифри вийдуть, в міжнародних судах, в Лозанні. У будь-якому випадку це буде. І сьогодні, прикриваючись тими чи іншими обставинами або знайомствами, просто відкладають цей момент. Необхідно відкрити цю бухгалтерію, відкрити і показати. Що тут страшного? Відкрийте і покажіть, як ви ставитеся до своєї країни, до свого міста, тому що більшість податків сплачується саме місту, яке ти представляєш. Упевнений, що це теж питання до моральності прийняття таких рішень.

Павелко: Григорій Суркіс ніде не казав про бажання далі працювати в УЄФА

А вимагати від нас, щоб ми в ліцензію записали обидві структури, і одну з них абсолютно офшорну, причому з ім'ям пояснення відомого клубу – це блюзнірство. Ми такого ніколи в житті не зробимо. Логіки і цьому немає. Упевнений, що прийде час, і кожен зрозуміє цю ситуацію.

Особливо вона неправильна в роки війни. Можливо, до Революції Гідності кожен брав для себе ті чи інші моральні аспекти, з ким там і про що домовлятися. Сьогодні після того, коли загинули молоді хлопці за те, щоб податки платилися саме в Україні, то вибачте, покажіть не словом, а ділом, що так, це було до 2014 року, а зараз ми зрозуміли, що потрібно бути відповідальними за нашу країну і наше місто, і вирішили поміняти цю позицію. На жаль, це не було зроблено. І через певний час цьому буде дана оцінка", – підкреслив Павелко.