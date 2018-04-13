Павелко про матч Шахтар – Динамо: Хочу побажати вболівальникам не помітити роботу арбітра

Президент ФФУ Андрій Павелко поділився очікуваннями від матчу 27 туру УПЛ Шахтар – Динамо.

"Хочу побажати уболівальникам, щоб вони отримали максимальне задоволення від самої гри і не помітили роботу арбітра. За це я найбільше переживаю.

Переживаю і за наших збірників, які грають в обох командах. Вони зобов'язані бути в хорошій формі перед іграми за національну команду.

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Я буду вболівати за обидві команди, в яких грають наші хлопці. Буду переживати за те, щоб футбол давав емоції щастя, а не скандали або якісь суддівські рішення. Вони не повинні відволікати наших уболівальників від гри улюблених команд", – розповів Павелко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться 14 квітня у Харкові. Букмекери приймають ставки на бійку в матчі. Головним арбітром зустрічі стане Костянтин Труханов.