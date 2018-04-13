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Павелко про матч Шахтар – Динамо: Хочу побажати вболівальникам не помітити роботу арбітра

10:50 289 Читать на русском
Павелко про матч Шахтар – Динамо: Хочу побажати вболівальникам не помітити роботу арбітра
Андрій Павелко / фото із соцмереж

Президент ФФУ Андрій Павелко поділився очікуваннями від матчу 27 туру УПЛ Шахтар – Динамо.

"Хочу побажати уболівальникам, щоб вони отримали максимальне задоволення від самої гри і не помітили роботу арбітра. За це я найбільше переживаю.

Переживаю і за наших збірників, які грають в обох командах. Вони зобов'язані бути в хорошій формі перед іграми за національну команду.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч 27 туру УПЛ 2017/18

Я буду вболівати за обидві команди, в яких грають наші хлопці. Буду переживати за те, щоб футбол давав емоції щастя, а не скандали або якісь суддівські рішення. Вони не повинні відволікати наших уболівальників від гри улюблених команд", – розповів Павелко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться 14 квітня у Харкові. Букмекери приймають ставки на бійку в матчі. Головним арбітром зустрічі стане Костянтин Труханов.

Україна 2017/18 27 тур

Шахтар - Динамо: Субота 14 квітня 2018

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Арбітри ФФУ Андрій Павелко
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