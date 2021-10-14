"Я вважаю, що зараз це некоректно коментувати, бо у нашої збірної зараз є тренер, і у нього дуже амбітні плани. Можу сказати, що він бачить у цій команді яскраву перспективу. Він вірить у гравців. Бачить у них сили та спроможність довести, що їх зарано списали.

Сподіваюся, обов'язково побачимо Шевченка тренером збірної України, – Павелко

Ніколи не коментую фінансові умови. Скажу, що всі, хто співпрацював з УАФ, задоволені своїми умовами. Я розумію, що ми ніколи не будемо співпрацюватимемо з людьми, для яких головне – це фінансові умови.

Олександр Петраков зовсім не ставив питання щодо фінансів. Андрій Шевченко також працював для збірної України. Це питання ніколи не може бути головним у національній збірній", – сказав Павелко у ефірі Профутбол Digital.

Нічия із Боснією – на сумлінні Петракова: у чому полягають фундаментальні та хронічні помилки тренера?