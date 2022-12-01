Бенжамен Павар опустився на третє місце у ієрархії правих захисників збірної Франції на ЧС-2022.

Правий захисник Баварії та збірної Франції Бенжамен Павар був розкритикований власними партнерами, інформує L'Équipe. Зокрема, рівень гри захисника критикує форвард Усман Дембеле.

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Павар почав ЧС-2022 як основний правий захисник, але в першому ж матчі з Австралією припустився кількох помилок. Після гри Дідьє Дешам заявив, що Бенжамен не виконував вказівки і взагалі був в поганому настрої, щоб грати. У двох наступних матчах тренер випускав на позицію правого захисника Жюля Кунде та Акселя Дісасі.

Повідомляється, що Павар користується підтримкою лише Уго Льоріса та Олів'є Жиру.

Раніше Павар заявив про бажання залишити Баварію з тактичних причин. Француз хоче грати на позиції центрального, а не правого захисника.

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