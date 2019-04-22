Павар: Я – один із найкращих захисників Бундесліги

Захисник Штутгарата Бенжамен Павар пояснив, чому Баварія підписала його.

"Мюнхенці звернули увагу на мене не тільки через гол у ворота Аргентини", – розповів француз в інтерв'ю Canal Football Club.

"Я відчуваю себе дуже добре. Я тільки зараз розумію, що я чемпіон світу.

Сподіваюся, що мені колись вдасться повторити гол, який я забив Аргентині. Щоразу, коли м'яч прилітає до мене, я чую крики фанатів, і це захоплює мене. Не варто думати, що я підписав контракт з Баварією лише завдяки цьому пострілу. Я один з найкращих захисників у Бундеслізі, надійний у захисті та достатньо технічний. Я не міг відмовити Баварії",– поділився своїми думками Павар.

Цей сезон складається для команди Павара вкрай невдало. Штутгарт займає 16 місце, маючи найгірший показник пропущених голів у Бундеслізі.