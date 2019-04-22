toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Павар: Я – один із найкращих захисників Бундесліги

14:39 90 Читать на русском
Павар: Я – один із найкращих захисників Бундесліги
Бенжамен Павар / Reuters

Захисник Штутгарата Бенжамен Павар пояснив, чому Баварія підписала його.

11’ Рані Хедіра
18’ Андре Хан
29’ Філіп Макс
53’ Марко Ріхтер
59’ Філіп Макс
68’ Марко Ріхтер
 
11’ Рані Хедіра
18’ Андре Хан
29’ Філіп Макс
53’ Марко Ріхтер
59’ Філіп Макс
68’ Марко Ріхтер

"Мюнхенці звернули увагу на мене не тільки через гол у ворота Аргентини", – розповів француз в інтерв'ю Canal Football Club.

"Я відчуваю себе дуже добре. Я тільки зараз розумію, що я чемпіон світу.

Сподіваюся, що мені колись вдасться повторити гол, який я забив Аргентині. Щоразу, коли м'яч прилітає до мене, я чую крики фанатів, і це захоплює мене. Не варто думати, що я підписав контракт з Баварією лише завдяки цьому пострілу. Я один з найкращих захисників у Бундеслізі, надійний у захисті та достатньо технічний. Я не міг відмовити Баварії",– поділився своїми думками Павар.

Цей сезон складається для команди Павара вкрай невдало. Штутгарт займає 16 місце, маючи найгірший показник пропущених голів у Бундеслізі.

Теги
Аугсбург - Штутгарт Баварія Баварія Штутгарт Штутгарт Німеччина Трансфери Трансфери Баварії Бенжамен Павар Бенжамен Павар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
6
хв
Наполі
20:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук