Павар: Сьогодні найкращий день у моєму житті

Захисник збірної Франції Бенжамен Павар поділився враженнями від перемоги Франції на ЧС-2018.

"Люди будуть вводити Бенжамен Павар в пошукових системах, а спливати буде фраза чемпіон світу. Неймовірно.

Це стало можливим завдяки команді, колективу, персоналу, який підвів нас до турніру в найкращих кондиціях, французької громадськості, яка завжди підтримувала нас.

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Ця перемога для цілого народу і країни. Ми неймовірно щасливі. Сьогодні найкращий день у моєму житті. Сподіваюся, що у мене попереду ще багато подібних моментів, проте я буду насолоджуватися тим, що відбувається зараз з усією своєю родиною.

У минулому сезоні в цей час я грав у Другій Бундеслізі. Мені лише 22. У мене немає великого досвіду. Спершу я сподівався зіграти 10 секунд на цьому турнірі, але зіграв більше. Я дуже задоволений, це перемога усієї команди", – цитує Павара BeIN Sports.

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Нагадаємо, збірна Франції виграла Кубок світу. У фіналі французи перемогли хорватів з рахунком 4:2.