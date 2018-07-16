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Павар: Сьогодні найкращий день у моєму житті

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Павар: Сьогодні найкращий день у моєму житті
Бенжамен Павар / фото з соцмереж

Захисник збірної Франції Бенжамен Павар поділився враженнями від перемоги Франції на ЧС-2018.

"Люди будуть вводити Бенжамен Павар в пошукових системах, а спливати буде фраза чемпіон світу. Неймовірно.

Це стало можливим завдяки команді, колективу, персоналу, який підвів нас до турніру в найкращих кондиціях, французької громадськості, яка завжди підтримувала нас.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Ця перемога для цілого народу і країни. Ми неймовірно щасливі. Сьогодні найкращий день у моєму житті. Сподіваюся, що у мене попереду ще багато подібних моментів, проте я буду насолоджуватися тим, що відбувається зараз з усією своєю родиною.

У минулому сезоні в цей час я грав у Другій Бундеслізі. Мені лише 22. У мене немає великого досвіду. Спершу я сподівався зіграти 10 секунд на цьому турнірі, але зіграв більше. Я дуже задоволений, це перемога усієї команди", – цитує Павара BeIN Sports.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, збірна Франції виграла Кубок світу. У фіналі французи перемогли хорватів з рахунком 4:2.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Франція Франція ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Бенжамен Павар Бенжамен Павар
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