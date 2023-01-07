Павар зацікавлений у переході в Барселону, повідомляє Kicker. Агенти захисника вже контактували з Барсою, яка проявляє взаємний інтерес.

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Одна з причин бажання змінити клуб – позиція Бенжамена. Француз грає в основному складі Баварії, але на правому фланзі, хоча мріє виходити в центрі оборони. Втім, є нюанс: Барселона також розглядає Павара виключно правим захисником.

У Бенжамена залишилося півтора року контракту з Баварією. І шанси перепідписати нову покращену угоду досить високі. Мюнхен втратив через проблеми зі здоров'ям двох крайніх захисників – Ернандеса та Мазрауї.

Павар став чемпіоном світу-2018 у складі збірної Франції. На ЧС-2022 він дійшов до фіналу, але випав з основи Ле Бльо.

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