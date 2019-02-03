Павар: Баварія – найкращий клуб у світі, вони можуть виграти Лігу чемпіонів

Захисник Штутгарта Бенджамен Павар, який підписав контракт з Баварією та приєднається до команди влітку, поділився враженнями від "роттен".

"Був ключовий момент, коли я, будучи в складі Штутгарта, стояв у тунелі Альянц-Арени в минулому сезоні.

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Я бачив гравців Баварії, які сиділи поруч зі мною, і відчув атмосферу, я знав, що хочу грати в цьому клубі коли-небудь.

Я люблю Німеччину, місцевий менталітет, Бундеслігу. Тому я дійсно хотів залишитися тут. Коли надійшла пропозиція від Баварії, мені не довелося думати ні секунди.

Баварія для мене найкращий клуб у світі. Я хочу продовжити історію цього клубу, виграти велику кількість титулів. Баварія може виграти Лігу чемпіонів", – цитує Павара Goal.com.

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