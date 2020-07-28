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Пацціні покине Верону в кінці сезону – його вже чекає Берлусконі

18:36 - Читать на русском
Пацціні покине Верону в кінці сезону – його вже чекає Берлусконі
Джампаоло Пацціні / LaPresse

Форвард італійської Верони Джампаоло Пацціні піде з команди Івана Юріча після завершення сезону 2019/20. Він провів на Марк Антоніо Бентегоді 5 років.

Ветеран покине "мастифів" 31 серпня, повідомляє офіційний сайт клубу.

Міленковіч може опинитися в Мілані

35-річний Пацціні вирішив продовжити кар'єру в іншому клубі. Наразі нове місце роботи форварда залишається таємницею. Проте, італійські медіа впевнені, що досвідчений нападник опиниться в Монці – новому проекті Сільвіо Берлусконі та Адріано Галліані, який здобув право на виступи в Серії B із нового сезону.

У нинішньому сезоні Джампаоло Пацціні провів 13 матчів у Серії А, в яких забив 4 м'ячі. Раніше він захищав кольори Леванте, Мілана, Інтера, Сампдорії, Фіорентини та рідної Аталанти.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

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