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Патрік: Шахтар ще далекий від ідеалу

26 січня 23:57 64 Читать на русском
Патрік: Шахтар ще далекий від ідеалу
Алан Патрік / Сайт Шахтаря

Хавбек Шахтаря Алан Патрік прокоментував нічию у спарингу проти Войводини (1:1).

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 1
1
Войводина
16:30 26:01:2020
завершено
 

"Дуже щасливий, що забив гол і зміг допомогти команді. Звичайно, в товариських матчах результат не такий важливий. Нам зараз потрібно добре підготуватися фізично після тривалої перерви. Упевнений, з кожною грою ми будемо покращувати форму і підійдемо до початку чемпіонату повністю готовими.

Курйозний автогол Болбата і розкішний постріл Патріка у відеоогляді матчу Шахтар – Войводина – 1:1

Завжди складно протистояти міцним командам як Войводина. Найчастіше їхні гравці дуже агресивні і сильні фізично. Важливо діяти обережно, постаратися уникнути травм, особливо це стосується товариських поєдинків. Ми ще далекі від ідеалу. Але, як я говорив раніше, з кожним тренуванням, з кожною грою набираємо кондиції. Думаю, до перших офіційних матчів наберемо потрібну форму", – розповів Патрік у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, свій наступний контрольний матч "гірники" проведуть 5 лютого проти Македонії ГП.

Шахтар – Войводина: красивий гол Патріка врятував від поразки, між основою атаки "гірників" і резервом прірва

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