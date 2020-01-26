Патрік: Шахтар ще далекий від ідеалу

Хавбек Шахтаря Алан Патрік прокоментував нічию у спарингу проти Войводини (1:1).

"Дуже щасливий, що забив гол і зміг допомогти команді. Звичайно, в товариських матчах результат не такий важливий. Нам зараз потрібно добре підготуватися фізично після тривалої перерви. Упевнений, з кожною грою ми будемо покращувати форму і підійдемо до початку чемпіонату повністю готовими.

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Завжди складно протистояти міцним командам як Войводина. Найчастіше їхні гравці дуже агресивні і сильні фізично. Важливо діяти обережно, постаратися уникнути травм, особливо це стосується товариських поєдинків. Ми ще далекі від ідеалу. Але, як я говорив раніше, з кожним тренуванням, з кожною грою набираємо кондиції. Думаю, до перших офіційних матчів наберемо потрібну форму", – розповів Патрік у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, свій наступний контрольний матч "гірники" проведуть 5 лютого проти Македонії ГП.

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