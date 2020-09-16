"Зважаючи на те, що бачу я, багато бразильців уболіває за Шахтар – це найбільш бразильський клуб у Європі. Велика кількість бразильських гравців пройшли через Шахтар.

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Наші співвітчизники слідкують за клубом, а ми демонструємо гарний футбол, підтримуємо наш імідж за межами країни і навіть континенту.

Майбутнє у Шахтарі? Мені 29, кілька років контракту є. Ніколи не знаєш, що станеться в майбутньому, однак я люблю Шахтар. Якщо буде нагода завершити кар’єру тут, то чому б ні", – цитує Алана Патріка офіційний сайт донеччан.

Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з 2013 року. Клуб часто відправляв його в оренду, тому він встиг пограти за Фламенго, Палмейрас та Інтернасьйонал. Останні 4 сезони проводить у донецькій команді. У минулій кампанії Патрік провів у футболці Шахтаря 38 ігор у всіх турнірах, відзначився 9-ма голами та 7-ма асистами.

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