Пато заявив про бажання повернутися в Мілан – він вигравав з "росонері" останнє чемпіонство

Нападник бразильського Сан-Паулу Алешандре Пато зізнався, що він хотів би повернутися в європейський чемпіонат.

"Я хотів би повернутися в Європу. Справді, у мене все добре в цьому році, я маю намір виграти Кубок Лібертадорес, а потім вирушити туди. Було б непогано в Мілан. Що стосується мого першого перебування в Мілані, невелика травма, врешті-решт, стала серйозним ударом. Я втратив віру в себе, почувався трохи самотньо, адже всі звинувачували мене.

Ібрагімовіч: Це не мій Мілан, тут все інакше

Клуб повинен зосередитися на Ібрагімовічу, він дуже цінний для молоді і смертельно небезпечний у штрафному майданчику. Він той, хто тягне склад на собі, примушуючи робити все можливе. До того ж він дуже розумний футболіст, який добре дбає про себе", – цитує Пато calciomercato.

Нагадаємо, бразильський форвард виступав за "россонері" з 2008 по 2013 рік, зіграв за цей час 150 матчів, у яких забив 63 голи та віддав 18 гольових передач. Пато виграв з Міланом останнє для клубу на даний момент Скудетто в сезоні-2010/11.

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