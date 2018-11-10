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Пато спростував чутки про повернення в Мілан

14:14 127 Читать на русском
Пато спростував чутки про повернення в Мілан
Алешандре Пато / соцмережі

Форвард китайського Тяньцзинь Цюаньцзянь Алешандре Пато повідомив, що не збирається повертатись у Мілан.

"Я ніколи не говорив, що покину Тяньцзинь Цюаньцзянь. Я ніколи не казав, що повертаюсь у Сан-Паулу. І я ніколи не казав, що знову перейду в Мілан", – написав Пато в своєму Twitter.

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Тим часом видання La Gazzetta dello Sport повідомляє, що керівництво "россонері" більш схильне до повернення саме бразильського нападника, ніж Златана Ібрагімовіча. Нагадаємо, Алешандре Пато виступав за Мілан з 2007 по 2012 роки, але запам'ятався регулярним перебуванням у лазареті.

Раніше Ібрагімовіч заявив, що не збирається покидати ЛА Гелаксі і не поїде в оренду в Європу.

Теги
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