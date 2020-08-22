Пато став вільним агентом – екс-форвард Мілана покинув Сан-Паулу

Пато більше не є гравцем Сан-Паулу. Про припинення співпраці бразилець повідомив у своєму Твіттері, опублікувавши емоційне відео.

Пато заявив про бажання повернутися в Мілан – він вигравав з "росонері" останнє чемпіонство

"Сьогодні завершується ще один важливий етап моєї кар'єри. Хочу подякувати Сан-Паулу за підтримку, довіру та професіоналізм за ці 17 місяців спільної роботи. Вдячний уболівальникам і гравцям команди. Для мене було честю знову одягнути футболку Сан-Паулу", – написав Алешандре на прощання. Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавився ідеєю повернення Пато.

Нагадаємо, бразилець вже раніше захищав кольори Сан-Паулу – в 2014-2015 роках. У минулому сезоні Алешандре забив три м'ячі в 11 матчах чемпіонату Бразилії. Контракт Пато з Сан-Паулу був розрахований до грудня 2022 року. Трансферна вартість футболіста 6 млн євро.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів