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Пато став вільним агентом – екс-форвард Мілана покинув Сан-Паулу

13:08 - Читать на русском
Пато став вільним агентом – екс-форвард Мілана покинув Сан-Паулу
Алешандре Пато / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець Мілана та Челсі Алешандре Пато залишився без клубу.

Пато більше не є гравцем Сан-Паулу. Про припинення співпраці бразилець повідомив у своєму Твіттері, опублікувавши емоційне відео.

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"Сьогодні завершується ще один важливий етап моєї кар'єри. Хочу подякувати Сан-Паулу за підтримку, довіру та професіоналізм за ці 17 місяців спільної роботи. Вдячний уболівальникам і гравцям команди. Для мене було честю знову одягнути футболку Сан-Паулу", – написав Алешандре на прощання. Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавився ідеєю повернення Пато.

Нагадаємо, бразилець вже раніше захищав кольори Сан-Паулу – в 2014-2015 роках. У минулому сезоні Алешандре забив три м'ячі в 11 матчах чемпіонату Бразилії. Контракт Пато з Сан-Паулу був розрахований до грудня 2022 року. Трансферна вартість футболіста 6 млн євро.

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Теги
Бразилія Трансфери Світ Алешандре Алешандре Пато Сан-Паулу Сан-Паулу
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