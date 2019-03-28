toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЄВРО-2020 ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Пато офіційно став гравцем Сан-Паулу

00:14 149 Читать на русском
Пато офіційно став гравцем Сан-Паулу
Алешандре Пато / reuters

Форвард Алешандре Пато повернувся у Бразилію.

29-річний нападник, який нещодавно розірвав контракт з китайським Тяньцзинь Цюаньцзянь, став гравцем Сан-Паулу, повідомляє клубна прес-служба.

Баварія офіційно оголосила про 80-мільйонний трансфер Лукаса Ернандеса

Угода розрахована до літа 2022 року. Зазначимо, чемпіонаті Китаю Пато грав з січня 2017 року. За Тяньцзинь Цюаньцзянь він провів 60 матчів, в яких забив 36 м'ячів. У сезоні-2018 Алешандре Пато провів у Суперлізі 23 матчі, в яких забив 15 м'ячів

До слова, Пато вже грав за Сан-Паулу з 2014 по 2015 роки на правах оренди. Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавився ідеєю повернення Пато.

Україна може вимагати технічну поразку для Люксембургу: російські ЗМІ вказують на схожість історій Мораєса та Жерсона

Теги
Трансфери Світ Алешандре Пато Алешандре Пато Сан-Паулу Сан-Паулу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
23
хв
СК Дніпро-1
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук