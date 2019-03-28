Пато офіційно став гравцем Сан-Паулу

Форвард Алешандре Пато повернувся у Бразилію.

29-річний нападник, який нещодавно розірвав контракт з китайським Тяньцзинь Цюаньцзянь, став гравцем Сан-Паулу, повідомляє клубна прес-служба.

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Угода розрахована до літа 2022 року. Зазначимо, чемпіонаті Китаю Пато грав з січня 2017 року. За Тяньцзинь Цюаньцзянь він провів 60 матчів, в яких забив 36 м'ячів. У сезоні-2018 Алешандре Пато провів у Суперлізі 23 матчі, в яких забив 15 м'ячів

До слова, Пато вже грав за Сан-Паулу з 2014 по 2015 роки на правах оренди. Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавився ідеєю повернення Пато.

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