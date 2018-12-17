toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ШАХТАР ДИНАМО

Пато може стати ціллю Мілана після провалу з Ібрагімовічем

22:25 157 Читать на русском
Пато може стати ціллю Мілана після провалу з Ібрагімовічем
Алешандре Пато / Reuters

Нападник китайського Тяньцзинь Цюаньцзянь Алешандре Пато вже взимку може вдруге стати гравцем італійського Мілана.

Мілан може переключитися на бразильця після останніх трансферних невдач, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Це – ганьба": чому Гаттузо смертельно виснажив Мілан

"Россонері" не змогли домовитися про повернення на Сан-Сіро зіркового шведа Златана Ібрагімовіча, а також не узгодили перехід досвідченого форварда Сампдорії Фабіо Квальярелли.

Контрактом Пато з Тяньцзинь Цюаньцзянь передбачена клаусула в розмірі 25 млн євро, але Мілан не зможе її виплатити через проблеми з фінансовим fair-play. Однак, боси італійців сподіваються, що зможуть вмовити 29-річного нападника знизити фінансові апетити та візьмуть його в оренду до кінця сезону.

У сезоні-2018 Алешандре Пато провів у китайській Суперлізі 23 матчі, в яких забив 15 м'ячів. Він вже грав за Мілан у 2007-2013 рр. і здобув із командою Скудетто в сезоні 2010/11.

Ліверпуль підтвердив кризу Манчестер Юнайтед, перервана серія Арсенала, феєрія Мессі – підсумки європейського вікенду

Теги
Італія Трансфери Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь Китай Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії Алешандре Пато Алешандре Пато Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
52
хв
Рівер Плейт
18:30
Аль-Айн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук