Пато може стати ціллю Мілана після провалу з Ібрагімовічем

Нападник китайського Тяньцзинь Цюаньцзянь Алешандре Пато вже взимку може вдруге стати гравцем італійського Мілана.

Мілан може переключитися на бразильця після останніх трансферних невдач, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Це – ганьба": чому Гаттузо смертельно виснажив Мілан

"Россонері" не змогли домовитися про повернення на Сан-Сіро зіркового шведа Златана Ібрагімовіча, а також не узгодили перехід досвідченого форварда Сампдорії Фабіо Квальярелли.

Контрактом Пато з Тяньцзинь Цюаньцзянь передбачена клаусула в розмірі 25 млн євро, але Мілан не зможе її виплатити через проблеми з фінансовим fair-play. Однак, боси італійців сподіваються, що зможуть вмовити 29-річного нападника знизити фінансові апетити та візьмуть його в оренду до кінця сезону.

У сезоні-2018 Алешандре Пато провів у китайській Суперлізі 23 матчі, в яких забив 15 м'ячів. Він вже грав за Мілан у 2007-2013 рр. і здобув із командою Скудетто в сезоні 2010/11.

Ліверпуль підтвердив кризу Манчестер Юнайтед, перервана серія Арсенала, феєрія Мессі – підсумки європейського вікенду