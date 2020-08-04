Пасторе може змінити Рому на екзотичний чемпіонат – на його місце сватали Коваленка

Півзахисник італійської Роми Хав'єр Пасторе близький до від'їзду з Апеннін. Ним цікавляться в МЛС і російській Прем'єр-лізі.

Досвідчений аргентинець зацікавив Лос-Анджелес Гелаксі та Зеніт, повідомляє Corriere dello Sport.

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Гальмують трансфер Пасторе фінансові апетити Роми. "Вовки" прагнуть отримати за хавбека 10 млн євро. Він має чинний до літа 2023 року контракт із римлянами. Раніше Рома відновила інтерес до Коваленка та сподівається на поступки від Шахтаря, а продаж аргентинського півзахисника дозволить звільнити місце для гравця без паспорта ЄС.

У минулому сезоні Хав'єр Пасторе провів 11 матчів у Серії А, в яких оформив 1 асист.

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