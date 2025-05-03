"Паста, Red Bull і пиво": Вакула – про першу зарплатню, улюблений клуб та найприкрішу поразку
Півзахисник Зорі Владислав Вакула відповів на запитання анкети.
Улюблене місто: Бердичів.
Страва та напій: Паста і Red Bull.
Місце для відпочинку: Природа.
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Алкоголь: Пиво (Усміхається).
У якому місті чи місці хотілося б побувати: США та Бразилія.
Омріяна зарплатня: Чим більше, тим краще.
Перша зарплатня: 2000 гривень.
Амбасадором якого бренду хотіли б стати: Red Bull (Сміється).
Авто мрії: BMW M5.
Улюблені актор / актриса: Крістіан Бейл та Ана де Армас.
Яка література до вподоби: Не люблю книжки (Усміхається).
Найкращі риси характеру: Цілеспрямованість.
Фобія: Змії та висота.
Три речі, які взяли б на безлюдний острів: Ліхтарик, запальничка та ніж.
Найстильніший у Зорі: Кораблін.
Хто відповідає за атмосферу: Всі потроху.
Футбольний кумир: Роналдінью і Мессі.
За яку команду мрієте грати: Ліверпуль.
На якому стадіоні відзначитись голом: Енфілд.
Найпамʼятніша перемога: Полісся – ЛНЗ. Матч, після якого ми стали чемпіонами.
Найприкріша поразка: Маріуполь – АЗ (0:4).
Мессі чи Роналду: Мессі.
ЧС чи ЛЧ: ЛЧ, – сказав Вакула у коментарі YeSport.
Нагадаємо, Владислав Вакула впродовж своєї кар'єри виступав за Шахтар, Маріуполь, Чорноморець, Полісся та інші українські клуби. З літа 2024 року Вакула є гравцем Зорі. У поточному сезоні півзахисник провів 13 матчів за луганський клуб, забив 1 гол.
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