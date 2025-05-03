Улюблене місто: Бердичів.

Страва та напій: Паста і Red Bull.

Місце для відпочинку: Природа.

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Алкоголь: Пиво (Усміхається).

У якому місті чи місці хотілося б побувати: США та Бразилія.

Омріяна зарплатня: Чим більше, тим краще.

Перша зарплатня: 2000 гривень.

Амбасадором якого бренду хотіли б стати: Red Bull (Сміється).

Авто мрії: BMW M5.

Улюблені актор / актриса: Крістіан Бейл та Ана де Армас.

Яка література до вподоби: Не люблю книжки (Усміхається).

Найкращі риси характеру: Цілеспрямованість.

Фобія: Змії та висота.

Три речі, які взяли б на безлюдний острів: Ліхтарик, запальничка та ніж.

Найстильніший у Зорі: Кораблін.

Хто відповідає за атмосферу: Всі потроху.

Футбольний кумир: Роналдінью і Мессі.

За яку команду мрієте грати: Ліверпуль.

На якому стадіоні відзначитись голом: Енфілд.

Найпамʼятніша перемога: Полісся – ЛНЗ. Матч, після якого ми стали чемпіонами.

Найприкріша поразка: Маріуполь – АЗ (0:4).

Мессі чи Роналду: Мессі.

ЧС чи ЛЧ: ЛЧ, – сказав Вакула у коментарі YeSport.

Нагадаємо, Владислав Вакула впродовж своєї кар'єри виступав за Шахтар, Маріуполь, Чорноморець, Полісся та інші українські клуби. З літа 2024 року Вакула є гравцем Зорі. У поточному сезоні півзахисник провів 13 матчів за луганський клуб, забив 1 гол.

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