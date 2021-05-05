Голкіпер Десни Євген Паст розповів про своє ставлення до матчів, які відбуваються на Великдень.

"Таке вже не вперше. Років зо два тому вже була подібна ситуація. Зараз змінювали календар на прохання національної збірної.

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Вважаю, що на Великдень потрібно давати вихідний, щоб футболісти могли відсвяткувати його разом із сім'єю. Але матчі поставили таким чином, що у нас немає іншого виходу", – цитує Паста Брутальний Футбол.

До слова, в неділю, 2 травня, на Великдень відбулись 4 поєдинки: Рух – Олександрія (2:1), Маріуполь – Львів (1:2), Зоря – Минай (1:0) та Олімпік – Інгулець (0:3). Зараз в УПЛ лідирує Динамо, Минай розташувався на останній сходинці.

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