"Я знаю, що Реброву запропонували (очолити збірну України, – прим.), він погодився і ось після цього пішов весь процес.

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Зателефонували мені зі збірної і просто запитали, чи є в мене віза. Ніхто ніяких надій не давав. Я в принципі сам особливо теж не... Коли є такі сподівання, то якщо вони не виправдаються – можуть похитнути твій внутрішній світ. От коли ти вже по факту приїхав, тренуєш на полі з емблемою збірної на грудях, то вже можеш сказати, що ти вже тут. А так...

Паспорт на візу я віддав. Із Сергієм Станіславовичем ще не розмовляв. Тому готуюсь, а там буде як буде. Буду дуже радий і робитиму все для того, щоб голкіпери виглядали якнайкраще у воротах", – сказав Худжамов у коментарі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, 26 березня збірна України розпочне шлях у відборі на Євро-2024 гостьовим матчем проти Англії. Чи зможе Сергій Ребров досягти компромісу з Аль-Айном, контракт з яким розрахований до 30 червня, наразі невідомо.

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