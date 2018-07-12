Пасієнсія, яким цікавилось Динамо, перейшов в Айнтрахт

Франкфуртський Анйтрахт оголосив про підписання контракту з нападником Порту Гонсалу Пасієнсією.

Нападник Порту Гонсалу Пасієнсія став гравцем франкфуртського Айнтрахта. Контракт з португальцем укладений до 30 червня 2022 року, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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Гонсалу є сином легенди Порту Домінгуша Пасієнсії. 23-річний футболіст виступав в оренді за такі клуби, як Академіка, Олімпіакос і Віторія Сетубал.

У минулому сезоні за Порту він зіграв в дев'яти матчах, голів не забив, а потім відправився в оренду в Віторію Сетубал. У другій частині сезону за 18 матчів він забив п'ять голів і віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що в підписанні нападника було зацікавлене київське Динамо, але він вирішив продовжити кар'єру в Бундеслізі.