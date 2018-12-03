Пасіч: Суддівство у матчі проти Шахтаря було огидним, у Олімпіка відібрали перемогу

Півзахисник Олімпіка Геннадій Пасіч, який став автором одного з голів у ворота Шахтаря (2:2), прокоментував підсумок донецького дербі.

"Мій гол? Підключився до атаки під час подачі зі стандарту, першим опинився на підборі і пробив. Допоміг рикошет, але головне, що вдалося забити. Я потім мав ще один схожий момент, але на шляху мого удару став захисник, а на добиванні я погано влучив по м'ячеві. У моєму актив вже три м'ячі, думаю, це хороший результат для півзахисника, але зупинятися не збираюся.

Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

Суддівство в цьому матчі було огидним. Данченко зіграв рукою, Тайсону потрібно було показувати чисту червону картку – він спеціально вдарив нашого гравця ззаду по ногах. Другий гол Шахтаря – це взагалі "чисте" положення поза грою. Мораєс забрався в офсайд на цілий метр!

Суперечка з боковим арбітром? Він сказав, що зарахував гол, тому що наш гравець продовжив м'яч на Мораєса. Після того, як я йому сказав, що це не так, він покликав головного рефері, але вони обидва в підсумку нічого не вирішили. Прикро, звичайно, адже у нас відібрали перемогу, яку ми вже тримали в руках", – цитує Пасіча прес-служба "олімпійців".

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