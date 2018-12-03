toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - ОЛІМПІК АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН

Пасіч: Суддівство у матчі проти Шахтаря було огидним, у Олімпіка відібрали перемогу

2 грудня 23:51 287 Читать на русском
Пасіч: Суддівство у матчі проти Шахтаря було огидним, у Олімпіка відібрали перемогу
Геннадій Пасіч / фото: ФК Олімпік

Півзахисник Олімпіка Геннадій Пасіч, який став автором одного з голів у ворота Шахтаря (2:2), прокоментував підсумок донецького дербі.

"Мій гол? Підключився до атаки під час подачі зі стандарту, першим опинився на підборі і пробив. Допоміг рикошет, але головне, що вдалося забити. Я потім мав ще один схожий момент, але на шляху мого удару став захисник, а на добиванні я погано влучив по м'ячеві. У моєму актив вже три м'ячі, думаю, це хороший результат для півзахисника, але зупинятися не збираюся.

Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

Суддівство в цьому матчі було огидним. Данченко зіграв рукою, Тайсону потрібно було показувати чисту червону картку – він спеціально вдарив нашого гравця ззаду по ногах. Другий гол Шахтаря – це взагалі "чисте" положення поза грою. Мораєс забрався в офсайд на цілий метр!

Суперечка з боковим арбітром? Він сказав, що зарахував гол, тому що наш гравець продовжив м'яч на Мораєса. Після того, як я йому сказав, що це не так, він покликав головного рефері, але вони обидва в підсумку нічого не вирішили. Прикро, звичайно, адже у нас відібрали перемогу, яку ми вже тримали в руках", – цитує Пасіча прес-служба "олімпійців".

"Він бреше, чао": як Шевчук і Фонсека емоційно сварились після матчу Шахтар – Олімпік

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар - Олімпік Олімпік Олімпік Євгеній Пасіч Євгеній Пасіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
29
хв
Ворскла
17:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук