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Пашаліч перейшов у Аталанту

18:24 249 Читать на русском
Пашаліч перейшов у Аталанту
Маріо Пашаліч (справа) / Аталанта

Півзахисник Челсі Маріо Пашаліч наступний сезон проведе в Серії А.

Аталанта орендувала в Челсі хорватського хавбека Маріо Пашаліча на один сезон з подальшим правом викупу футболіста, повідомляє офіційний сайт бергамасків.

Раніше повідомлялося, що італійський клуб наступного літа зможе викупити півзахисника за 15 млн євро.

Пашаліч підписав контракт з Челсі у 2014 році, але жодного матчу за лондонців так і не зіграв. Кожного літа "аристократи" відправляють його в оренду: Ельче, Монако, Мілан, Спартак. У минулому сезоні хорват провів за московську команду 32 матчі та забив 5 голів.

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