– Коли ти повернувся в Динамо у 2015 році у команді було багато іноземців. А чи були там відверто "пасажири"?

– Іноді приїжджали такі люди... Тобі розписують таке резюме, що там майже Роналдінью приїхав. Ти приходиш на тренування, а там людина просто гавкає на м'яч.

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Був колись такий футболіст – Буено. Я чекав три місяці, коли він почне зупиняти м'яч. Хлопець виглядав так, начебто він приїхав із Житомирської області.

"Пасажирів" було дуже багато. Приїжджали і якісні гравці, але приїжджало чимало тимчасових "рюкзачків". Був ще такий Бушіч. У мене коли син не хоче їсти борщ, я його лякаю таким футболістом, – заявив Микола Морозюк в подкасті Дениса Бойка на Youtube.

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