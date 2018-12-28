Парцванія розповів, де може продовжити кар'єру

Екс-захисник Кішварди Темур Парцванія прокоментував варіанти продовження кар'єри.

"Це правда, що я вже попрощався з Кішвардою, покинувши клуб в статусі вільного агента. Причиною стала мала кількість ігрової практики. Я провів перші чотири гри в сезоні, а після отримав пошкодження, через яке змушений був пропустити певний проміжок часу.

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Зараз є різні варіанти як в Україні, так і в Грузії, і іншому зарубіжжі. Зараз взяв собі час на роздуми. Ще днів зо три-чотири хочу все вивчити і визначитися, де продовжу кар'єру, тому поки не можу точно сказати про свій вибір", – цитує Парцванію FootBoom.

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