У Федерації футболу Ісландії є правило: якщо стосовно гравця є будь-який дисциплінарний або кримінальний розгляд, він автоматично відсторонюється від виступу за національну команду. Нещодавно Альберт Гудмундссон був звинувачений нідерландською жінкою в сексуальному насильстві. Три місяці тому Альберт все ж зміг зіграти за Ісландію, оскільки справу було припинено.

Кривдник України може потрапити за ґрати на 16 років – його звинувачують у сексуальному насильстві

Однак, як інформує Voetbal International, жінка оскаржила вердикт в апеляційному суді. Тепер справу було відкрито знову, і на партнера Руслана Маліновського по Дженоа чекає новий розгляд. Сам Гудмундссон завжди заперечував свою причетність до сексуального насильства щодо обвинувальниці. Проте, він буде змушений пропустити сьогоднішній контрольний матч з Нідерландами саме з цієї причини.

Нагадаємо, що в плей-офф відбору до Євро-2024 Гудмундссон оформив хет-трик у ворота збірної Ізраїлю, а також забив у ворота України.

Секс-скандал у збірній перед Євро, росіянин все зламав після Реброва і фатальні 13 хвилин – що варто знати про Зубкова