Пандемія знову починає завдавати удари по англійських клубах – постраждав Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про нові випадки захворювання на коронавірус.

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Сумнозвісну хворобу виявили у двох працівників та двох футболістів. Серед інфікованих – форвард Габріел Жезус та оборонець Кайл Вокер. Всі хворі вже перебувають на самоізоляції.

До слова, Манчестер Сіті розташувався на 8 позиції в англійській Прем'єр-лізі. Вже завтра, 26 грудня, на Зінченка і Ко очікує матч з Ньюкасл Юнайтед.

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