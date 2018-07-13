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Партнери Ярмоленка Керрол та Рід пропустять початок сезону 2018/19

15:22 240 Читать на русском
Партнери Ярмоленка Керрол та Рід пропустять початок сезону 2018/19
Енді Керрол / Sky Sports

Форвард Енді Керрол та захисник Вінстон Рід отримали серйозні травми та не допоможуть Вест Хему на старті сезону.

Енді Керрол та Вінстон Рід отримали серйозні травми та вибули на 3 місяці, повідомляє офіційний сайт Вест Хема.

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"Енді брав участь у недільному матчі, але як і раніше скаржиться на дискомфорт в щиколотці. Обстеження показало, що йому необхідна невелика операція.

У Вінстона був набряк навколо коліна, який став наслідком травми, отриманої в матчі зі Суонсі в минулому сезоні. Йому також буде потрібна операція. Ми вирішили, що це буде найкращим рішенням щодо обох гравців, щоб вони повернулися до загальної групи якнайшвидше", – сказав голова медичного штабу Вест Хема Річард Колліндж.

Теги
Англія Вінстон Рід Вінстон Рід Вест Хем Вест Хем Енді Керрол Енді Керрол
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