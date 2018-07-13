Партнери Ярмоленка Керрол та Рід пропустять початок сезону 2018/19

Форвард Енді Керрол та захисник Вінстон Рід отримали серйозні травми та не допоможуть Вест Хему на старті сезону.

Енді Керрол та Вінстон Рід отримали серйозні травми та вибули на 3 місяці, повідомляє офіційний сайт Вест Хема.

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"Енді брав участь у недільному матчі, але як і раніше скаржиться на дискомфорт в щиколотці. Обстеження показало, що йому необхідна невелика операція.

У Вінстона був набряк навколо коліна, який став наслідком травми, отриманої в матчі зі Суонсі в минулому сезоні. Йому також буде потрібна операція. Ми вирішили, що це буде найкращим рішенням щодо обох гравців, щоб вони повернулися до загальної групи якнайшвидше", – сказав голова медичного штабу Вест Хема Річард Колліндж.