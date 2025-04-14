Головний редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі оцінив виступ форварда Роми Артема Довбика в матчі з Лаціо в Серії А (1:1).

Артем Довбик отримав від Кардуччі оцінку в 5,5 балів – такої ж позначки, наприклад, удостоїлися Паредес, Пеллегріні, Салемакерс і головний тренер Клаудіо Раньєрі. Віце-капітан Роми Джанлука Манчіні отримав "п'ятірку", він був визнаний абсолютно найгіршим у складі "джаллороссі".

Сассуоло повертається до Серії А – клуб оформив вихід в еліту за 5 турів до кінця чемпіонату

"Важкий матч для українського нападника. Партнери погано його забезпечували, але й сам він не зробив нічого, щоб поліпшити своє становище", – зазначив Кардуччі.

Нагадаємо, що Довбик був визнаний найкращим гравцем березня в Серії А.

Рома врятувалася проти Лаціо: Довбик провалився, інтуїція не підвела Раньєрі в його прощальному Римському дербі