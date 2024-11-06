Після поразки від Мілана в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що серед його підопічних немає ледачих. Однак, як інформує Relevo, у самих футболістів "бланкос" склалася протилежна думка. У центрі уваги опинився нападник Кіліан Мбаппе.

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Партнери француза вважають, що він недостатньо відпрацьовує в обороні. Більшість гравців "блакнос" звинувачують Мбаппе у відсутності інтенсивності, залученості та солідарності в поверненні м'яча і покритті простору під час пресингу.

На грі Реала позначилися і новини, які стосуються доходів клубу. Прокуратура заборонила Реалу проводити концерти на Сантьяго Бернабеу до березня. Це може позначитися на фінансовому стані Реала, керівники якого змінили ставлення до гравців команди на тлі цієї проблеми. Якщо раніше в роздягальні було багато недоторканних футболістів, то тепер критика на адресу таких лунає все голосніше.

Також повідомляється, що рішення Реала бойкотувати церемонію нагородження "Золотого м'яча" розділило працівників мадридського клубу. Не всі прийняли позицію президента Флорентіно Переса оголосити бойкот заходу.

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