Партнери Маліновського проти вундеркінда Борусії Д – УЄФА обирає найкращий гол перших матчів плей-офф Ліги чемпіонів

Перші поєдинки 1/8 фіналу ЛЧ потішили вболівальників красивими м'ячами.

Після перших 8-ми поєдинків ЛЧ за путівки у чвертьфінал турніру УЄФА вирішив обрати найкрасивіший гол.

Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Серед претендентів на автора найкращого м'яча є одразу два представники Аталанти – Йосіп Ілічіч та Ремо Фройлер, а також юний талант дортмундської Борусії Ерлінг Холанд та форвард Наполі Дріс Мертенс.

Проголосувати за свого фаворита можна на офіційному сайті УЄФА.

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