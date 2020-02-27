Партнери Маліновського проти вундеркінда Борусії Д – УЄФА обирає найкращий гол перших матчів плей-офф Ліги чемпіонів

-
Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубуУкраїна — 18:32 1910
-
Карпати підписали гравця із досвідом виступів в ІталіїУкраїна — 17:48 5290
-
Бенфіка – Шахтар: португальці оголосили попередню заявку на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 15:06 5082
-
Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцюАнглія — 14:40 7136
-
Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українцяСергій Тищенко — 14:00 10400