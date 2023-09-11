"Ми знаємо, що італійцям дуже потрібна перемога. Але й нам вона потрібна. Вийдемо, щоб показати максимум, зіграти для своєї країни, вчепитися за будь-який шанс. Подивимося, що з цього вийде.

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Звісно, з Англією був хороший матч. Ми всі виклалися на максимум. Настрій хороший, вже готуємось до Італії. Фани Борнмута привітали з гарною грою, побажали успіхів і сказали, що чекають ще перемог. Партнери з Борнмута також бажали успіху, хоча казали, що у нас шансів нема. В АПЛ були важкі матчі, хороші суперники. Дуже добре, що я почав грати, набирати кондиції, впевненість. Це добре для збірної. Всі, хто грав в АПЛ, розуміють, що це за рівень, інтенсивність. Хотілось би, щоб більше наших футболістів їхали грати за кордоном.

На матчі з Англією була неймовірна атмосфера. Це дуже емоційний момент, коли бачиш весь стадіон в українських прапорах. Всім дякую. Всі знають, який зараз час. Важливо підтримувати кожного українця. Чекаємо завтра на вболівальників, бо це наше серце. Ми граємо для нашої України", – резюмував Забарний на прес-конференції.

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