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Партнер Зінченка закохався у фатальну бразилійку, але на перешкоді щастю гравця стоїть матір-диктатор

21:30 1103 Читать на русском
Партнер Зінченка закохався у фатальну бразилійку, але на перешкоді щастю гравця стоїть матір-диктатор
Фернанда К'єрос / Фото з соцмереж

Кілька місяців тому захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко шокував самотніх фанаток своїм зізнанням про стосунки з Владою Седан. Тепер англійські ЗМІ взялися за Габріела Жезуса, чия "амурна" історія має цікаві нюанси.

Фернанда К'єрос – відома бразильська фотомодель, яка полонила серце 22-річного нападника "містян" Габріела Жезуса.

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Переглядаючи світлини дівчини стає зрозуміло, що бідолашному Габі дуже важко концентруватись на футболі. Чоловіча половина людства могла б позаздрити бразильцю, але не все так гладко у молодої пари, повідомляє The Sun.

Справа в тому, що мати Жезуса – Віра Луїсія, твердо дотримується релігійних канонів. Жінка забороняє своєму зірковому сину приводити красуню в їхній будинок у Манчестері. Фернанда змушена приїжджати до коханого з Бразилії та знімати номери в місцевих готелях.

"Дівчата повинні жити за моїми правилами. Ніяких французьких поцілунків. Вони повинні залишатися у себе в готелях, і приїжджати тільки на певний час. Я ніколи не дозволю моєму сину не поважати чужих доньок", – заявила Віра Лусія. Мати Жезуса відіграє дуже важливу роль у кар'єрі сина. Жінка контролює зарплату форварда, слідкує за його режимом, забороняє відвідувати нічні клуби та встановила цілковите табу на алкоголь та тютюн.

Здається, що Габріел готовий погодитись на всі умови суворої матусі, аби тільки мати шанс бачитись з коханою і, судячи зі світлин Фернанди, його важко не зрозуміти.

A vida fica melhor na praia.

Допис, поширений Fernanda Queiroz (@fequeirozofc)

️. ph: @lentedojohnny

Допис, поширений Fernanda Queiroz (@fequeirozofc)

Por aqui, praiou.

Допис, поширений Fernanda Queiroz (@fequeirozofc)

Ман Сіті – Вулверхемптон: історичний провал Гвардіоли, посередній Зінченко, суперники України як об'єкт аналізу Шевченка

blog_ava
Ман Сіті – Вулверхемптон: історичний провал Гвардіоли, посередній Зінченко, суперники України як об'єкт аналізу Шевченка
20:30
7004
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Габріел Жезус Габріел Жезус Влада Щеглова (Седан) Дівчата футболістів Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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