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Одноклубник Зінченка висміяв українця за дитяче святкування виходу на Євро-2020

10:35 2305 Читать на русском
Одноклубник Зінченка висміяв українця за дитяче святкування виходу на Євро-2020
Зінченко і Вокер / Твіттер Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер не втримався від тролінгу на адресу хавбека збірної України Олександра Зінченка.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Англієць прокоментував відео, на якому його одноклубник по Манчестер Сіті постійно "лізе" в камеру, щоб покричати про вихід збірної України на Євро-2020.

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"Я пам'ятаю моє перше пиво, Зінні", – написав Вокер під публікацією. Гравець Манчестер Сіті використав сталий вираз з англійської мови, який використовується для опису незрілої, дитячої поведінки.

Нагадаємо, збірна України у Києві здолала Португалію і достроково забезпечила собі першу сходинку групи В та вихід на чемпіонат Європи.

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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Збірна України Відеоновини Українці за кордоном Кайл Вокер Кайл Вокер Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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