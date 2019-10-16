Одноклубник Зінченка висміяв українця за дитяче святкування виходу на Євро-2020

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер не втримався від тролінгу на адресу хавбека збірної України Олександра Зінченка.

Англієць прокоментував відео, на якому його одноклубник по Манчестер Сіті постійно "лізе" в камеру, щоб покричати про вихід збірної України на Євро-2020.

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"Я пам'ятаю моє перше пиво, Зінні", – написав Вокер під публікацією. Гравець Манчестер Сіті використав сталий вираз з англійської мови, який використовується для опису незрілої, дитячої поведінки.

Нагадаємо, збірна України у Києві здолала Португалію і достроково забезпечила собі першу сходинку групи В та вихід на чемпіонат Європи.

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