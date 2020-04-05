Партнер Зінченка порушив карантин заради сексу з повіями, а потім закликав усіх сидіти вдома – Гвардіола лютує

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер не може без скандалів, але цього разу він зайшов надто далеко.

29-річний футболіст, який представляє Англію на міжнародній арені, зухвало порушив карантин, щоб разом з товаришем влаштувати оргію у заміських апартаментах, інформує британський таблоїд The ​​Sun. Однак, ще більше фанів розлютив той факт, що незадовго після вечірки Вокер закликав усіх залишатися вдома з метою запобігання поширенню COVID-19.

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Одна з дівчат зізналась, що підопічний Гвардіоли запросив їх на тригодинний "секс-сеанс". Вокер не вперше обурює прихильників "містян" на карантині. Він і ще кілька зіркових гравців (Деле Аллі, Ріяд Марез, Джеймс Меддісон, Бен Чілвелл) був помічений наприкінці березня в різних пабах Лондона, поки пандемія просувалась Великою Британією.

Цього разу Вокер вирішив розважатись з 21-річною Луїзою Макнамарою та іншою бразильською повією у графстві Чешир, де футболіст орендує помешкання за 9 тисяч євро на місяць. Скандальний захисник начебто вже вибачився перед своїм клубом, але англійські ЗМІ запевняють, що Манчестер Сіті розглядає показові жорсткі санкції щодо порушника. За свідченнями Луїзи, вона поверталась на таксі пізно ввечері, за лічені години до того, як Вокер закликав британських громадян дотримуватись самоізоляції.

Жінка працює в агентстві Манчестера. Їй повідомили про виклик від "статусного клієнта", який шукає когось з "вищою кваліфікацією". Водій доставив її за адресою: "Надворі мене зустрів його товариш". Вокер намагався зберегти своє ім'я в таємниці, але дівчата швидко дізнались, що мають справу з відомим гравцем. Їм навіть вдалося зробити кілька спільних фото, на яких Кайл відчиняє холодильник в спідній білизні.

Луїза розповідає, що з ними розрахувались заздалегідь, обидві отримали по 2,5 тис. євро. Близько другої ночі вони покинули маєток. На фото Вокера можна помітити за підрахунком грошей. "Кайл справді повинен оцінювати ситуацію краще. Спершу він запрошує незнайомих людей до себе, щоб займатися сексом, а потім читає лекцію про необхідність залишатись вдома. Він – лицемір, який наражає людей на небезпеку", – бідкається ефектна брюнетка.

Цікаво, що минулого року партнер Зінченка покинув свій особняк вартістю у 3,5 мільйона фунтів після того, як зірка реаліті-шоу Лаура Браун зізналася у стосунках з футболістом. Дівчина заявила в розмові зі своїм другом, яка стала доступною The Sun, що займалася коханням з Кайлом у його Бентлі, вартістю приблизно 200 тисяч фунтів. Модель Енні Кілнер, яка супроводжувала Вокера на ЧС-2018, а також народила йому 3-х дітей, не пробачила роман на стороні. "Він опускається на дно. Його поведінка є неприпустимою як для професіонала такого рівня. Тренер не на жарт розлютився", – цитує видання джерело з найближчого оточення Вокера.

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