Вінгер Арсенала Букайо Сака отримав чергову нагороду. На цей раз відзначили його внесок в збірну Англії.

Вболівальники "трьох левів" обирали найкращого гравця своєї національної команди за підсумками 2023 року. Вінгер Арсенала Букайо Сака, який грає разом з Олександром Зінченком, затьмарив всіх суперників і отримав нагороду.

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Нападник "канонірів" випередив в голосуванні Джуда Беллінгема (минулого сезону грав за Боруссію Дортмунд, зараз представляє Реал) та Харрі Кейна (минулого сезону грав за Тоттенхем, а тепер виступає за Баварію). Протягом року Сака провів десять зустрічей за збірну Англії та забив 7 м'ячів. На ЧС-2022 він зіграв у чотирьох із п'яти матчів англійської команди, а у грі з Іраном був визнаний найкращим гравцем. Варто зауважити, що вінгер Арсенала в кінці серпня отримав звання найкращого молодого футболіста АПЛ за підсумками сезону 2022/23.

Нагадаємо, Гарет Саутгейт викликав Букайо Сака на відбіркові зустрічі до Євро-2024. Вже 9 вересня збірна Англії зіграє проти України. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

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